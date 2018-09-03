إسرائيل تُهدد بضرب أهداف داخل العراق.. وهذا مبررها

"ليبرمان" خلال مؤتمر صحفي: نحتفظ بـ"حرية التصرف"

لوّح وزير الدفاع بجيش الاحتلال الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، اليوم، بأن بلاده قد تُهاجم قِطَعاً عسكرية يُشتبه في أنها إيرانية في العراق، مثلما فعلت عندما شنّت عشرات الضربات الجوية في سوريا.

ووفق وكالة "رويترز"، قال "ليبرلمان" خلال مؤتمر في القدس المحتلة: نراقب كل ما يحدث في سوريا بالتأكيد؛ وبالنسبة للتهديدات الإيرانية؛ فإننا لا نقصر أنفسنا على الأراضي السورية فحسب.

وبخصوص ما إذا كان هذا يشمل العراق؛ قالت مصادر: إن إيران أمدت وكلاء شيعة لها بصواريخ باليستية، وقال "ليبرمان": سنتعامل مع أي تهديد إيراني، ولا يهم مصدره.. حرية إسرائيل كاملة، ونحتفظ بحرية التصرف".