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هيّأت الأماكنَ المناسبة للترويج لمنتجاتهم وبيعها في إطار برامجها للمسؤولية الاجتماعية

للنجاح والتطور.. "دهانات الجزيرة" تدعم المشاريع الناشئة لرواد الأعمال في السودة

دعمت "دهانات الجزيرة" الشركة الوطنية الرائدة، خلال مشاركتها في موسم السودة بمنطقة عسير مؤخرًا، عددًا من المشاريع الناشئة للشباب السعودي، وهيّأت الأماكن المناسبة لهم للقيام بعمليات البيع لآلاف السياح والزوار من المملكة والدول الخليجية الشقيقة.

ومثّل شارع "أمسودة" الذي رعته "دهانات الجزيرة" طوال الشهر الأخير من الإجازة الصيفية، أرضية خصبة لهذا الدعم؛ حيث أتاحت الشركة الفرصة للشباب السعودي المتطلع للنجاح والتطور، للمشاركة بمشاريعهم الناشئة في هذا الشارع، دونما أدنى مقابل مادي؛ وذلك في إطار برامجها للمسؤولية الاجتماعية.

وقد جهزت الشركة عددًا من أماكن البيع، وقامت بتسليمها للشباب السعوديين وللشابات السعوديات؛ لاستعمالها والترويج لمنتجاتهم من خلالها وبيعها في الشارع، الذي شهد حضورًا واسعًا لاحتضانه يوميًّا العديدَ من الفعاليات الترفيهية والفنية والثقافية.

وعبّر عدد من الشباب والشابات أصحاب المشاريع الناشئة المشاركين في شارع "أمسودة"، عن عميق شكرهم وبالغ تقديرهم للشركة على دعمها وتوفيرها الفرصة لهم للاستثمار في الشارع دونما مقابل مادي؛ فمن جانبها قالت أريج خياط (صاحبة مشروع المهرة كافيه): "أشكر دهانات الجزيرة على تقديمها الدعم لنا، وتوفير المكان في شارع أمسودة في إطار دعمها المستمر وتشجيعها المواطن السعودي ودعمه في المشاريع الصغيرة"، وأضافت: "كنا محظوظين لأننا جزء من هذا الشارع المليء بالفعاليات والزوار".

أما نواف مفرح غرامة (صاحب مشروع عربة آيسكريم شبيهة بدراجة هوائية)؛ فقد غرّد قائلًا: "أتى موسم السودة ليعيد تعريف السياحة في الداخل، ويُكسب المنطقة وأهلها رونقًا آخر بدعم لا محدود وغير مستغرب لقيته شخصيًّا في مشروعي البسيط"، وتابع القول: "كانت انطلاقة مشروع (بيسكليتا) بتوجهي إلى دهانات الجزيرة، وتلقيت الدعم وتسهيل جميع العقبات وتوفير جميع الاحتياجات بسهولة لم أتوقعها، وكان موقعي في المنطقة الأبرز (شارع أمسودة).. شكرًا شكرًا، وشكرًا لن توفيكم حقكم".

وأشاد عدد من المشاركين والزوار بجمال المكان والأجواء، وبروعة التنظيم والتصميم للشارع من قِبَل الشركة، ومن بينهم عبدالعزيز الألمعي (صاحب أحد الأكشاك)، الذي أثنى على دعم الشركة بقوله: "كل الشكر والثناء لدهانات الجزيرة، وما تقدمه من تسهيلات ودعم وبالذات في موسم السودة، وتهيئتها الأماكن المخصصة للبيع بشكل مجاني".

وتحدثت بائعة المنتجات التراثية العسيرية (صاحبة مشروع مومنت) فقالت: "نشكر دهانات الجزيرة، التي أتاحت لنا الفرصة للمشاركة في موسم السودة"، مضيفة: "لقد استثمرت الشركة المكان استثمارًا رائعًا تُشكر عليه، فشارع أمسودة يكتظ بالزوار من كل مناطق المملكة، ومن دول الخليج أيضًا".