"القضاء الإداري" يوافق على ضوابط التبليغ القضائي بالوسائل الإلكترونية

أمام محاكم ديوان المظالم

عقد مجلس القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف الادارية بمنطقة مكة المكرمة، جلسته برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وبحضور أعضاء المجلس.

صرح بذلك أمين عام مجلس القضاء الإداري الشيخ فهد بن غنام الغنام، الذي بدوره بين أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، والتي شملت تعيينات لعدد من القضاة في محاكم المدينة المنورة وحائل والدمام وحفر الباطن والطائف وأبها ونجران والباحة ووادي الدواسر وتبوك وسكاكا وعرعر، إضافة إلى موافقة المجلس على ندب عدد من القضاة للمحاكم الإدارية، وموافقته على عناصر ودرجات تقويم المتقدمين للعمل في السلك القضائي.

وأضاف "الغنام" أن المجلس وافق على مشروع ضوابط التبليغ القضائي بالوسائل الإلكترونية أمام محاكم ديوان المظالم، مبيناً أنه سيتم العمل بالضوابط في اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية.