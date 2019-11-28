"السلمي" لرتبة مقدم بمرور مكة

قلّد مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي بحضور مدير شعبة السير العقيد عبدالعزيز العتيبي ومدير الشؤون الإدارية العقيد الحسين بن علي المقدم فواز السلمي رتبته الجديدة مقدم بعد صدور الأمر السامي الكريم.

فيما عبّر "السلمي" عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة واعدًا ببذل مزيدٍ من الجهد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.