"البنيان": الأمير محمد بن سلمان أثبت أنه أهل لتحمُّل المهام الجسام والمسؤوليات العظام

أكد في تصريح إلى "سبق" أن إنجازاته الكبيرة جعلت السعودية في مصاف الدول المتقدمة

رفع عمر بن بخيت البنيان، القنصل السعودي بهونج كونج سابقًا، التهنئة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-؛ بمناسبة ذكرى البيعة الثالثة للأمير محمد بن سلمان وليًّا للعهد، وقال: لقد كانت الثقة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين لسمو ولي العهد في محلها، بما أبداه سموه الكريم من مظاهر النبوغ والحنكة والهيبة والشخصية القيادية منذ وقت متقدم في عمره؛ وهو ما جعله قادرًا بكل كفاءة على تولي هذه المهام الجسام والمسؤوليات العظام لصناعة مستقبل مشرق لبلادنا وسط حب وولاء وتضحيات صادقة من أبناء هذا الوطن في كل ميدان.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق"، أشاد البنيان فيه بالإنجازات الكبيرة التي حققها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس الشؤون السياسة والأمنية، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، التي جعلت المملكة العربية السعودية في مصاف الدول المتقدمة. كما كان -حفظه الله- له دور بارز في النهضة التنموية التي ما زال يشهدها الوطن المعطاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله تعالى-.

وقال "عمر البنيان": تمرُّ الذكرى الثالثة لتولي سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولاية العهد والوطن في خير وسلام، وأمن وأمان، وعطاء متدفق، وعدالة ماضية.. وبلادنا تتجه نحو تطور أوسع في كل المجالات، وعجلة التنمية مستمرة في كل بقعة من أرض السعودية الطاهرة بتوجيهات قائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وبمتابعة دؤوبة وحثيثة من سمو ولي العهد -وفقه الله-، وهو الرجل الذي أثبت حكمة خادم الحرمين الشريفين وسداد رأيه بتعيينه في هذا المنصب، وأنه أهل للثقة والمسؤولية.

وأضاف: ويحق لنا أن نفخر بقائد يعمل دون كلل أو ملل على ما من شأنه رفعة الوطن، وعز المواطن. قائد قيضه الله لمستقبل هذا الوطن، ولردع من أراد بأمتنا سوءًا. قائد تنوعت محاسنه، وتقاطرت مكاسبه. ومن أهم التغييرات التي أجراها الأمير محمد بن سلمان منذ ولايته العهد حملة الفساد التي استهدفت المحافظة على حقوق البلاد والعباد. وإذا تحدثنا عن إنجازات سموه الكريم فلا يمكن أن نغفل القفزة الاقتصادية الهائلة التي حققتها السعودية في السنوات القليلة الماضية حتى حازت السعودية ثقة دول العشرين بترؤسها قمة المجموعة هذا العام 2020، وفي هذه الظروف الحالية.

وأوضح عمر البنيان أن الشعب السعودي استبشر خيرًا منذ إعلان سموه الرؤية الخلاقة، رؤية السعودية 2030، مؤمنين بفكره النير بأنه سينقل السعودية نقلة نوعية في فترة زمنية قياسية وغير مسبوقة في جميع أنحاء العالم. وما هي سوى سنوات قليلة وبشائر التفوق والنجاح قد أضحت شاهدًا حيًّا، نعيشه في جميع مجالات حياتنا.

نعم، لقد نجح هذا الأمير الشاب الهمام وبامتياز في زرع الأمل والعزة والطموح، ليس فقط في للسعودية، بل للعروبة أجمع.

وختم القنصل السابق للمملكة بهونج كونج تصريحه بالدعاء إلى الله –عز وجل- بأن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأن يجزيهما خير الجزاء وأوفاه على ما يوليانه من حسن رعاية للبلاد والعباد، وما قدماه ويقدمانه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن ينصر جنودنا المرابطين، وأن يثبت أقدامهم، ويجمع كلمتهم، ويوحد صفوفهم، ويخذل عدوهم، إنه سميع مجيب.