"تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان" تعلن إحصائية أشجار البن للعام 2020

الإقبال يزداد 100% فزراعتها تتضاعف خلال عامين وتبلغ 160 ألف شجرة

أصدرت هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، إحصاءات حصر مزارع البن بمحافظات جبال منطقة جازان، والمتمثلة في (الدائر وفيفاء وهروب والعيدابي والعارضة والريث)، حيث بلغ عدد أشجار البن ١٦٠ ألف شجرة بن، منها ٨٢ ألف شجرة مثمرة، بكمية إنتاج بلغت ٣٣٠ طناً للعام ٢٠٢٠م.

وصرح لـ"سبق"، مدير مركز المعلومات المكلف عبدالله الخالدي، أن نسبة الإقبال على زراعة البن زادت بنسبة ١٠٠٪ خلال العامين الماضيين، وأكد أن ذلك الارتفاع في الإقبال على زراعة أشجار البن يأتي بفضل الله ثم الدعم المتواصل من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان -نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويأتي كذلك بفضل التشجيع الكبير من نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز الذي خصص جائزة لأفضل مزرعة.

وأشار "الخالدي" إلى أن دخول شركة أرامكو بالشراكة مع الجمعيات الخيرية في استزراع المدرجات الزراعية، وكذلك قيام وزارة الزراعة ممثلة بفرع جازان بعمل مزارع نموذجية في عدد من المواقع، ساهم في زيادة أعداد أشجار البن، وإقبال المواطنين على زراعتها في تلك المحافظات الجبلية.

وأضاف أنه من المتوقع خلال العامين المقبلين أن تكون الزيادة أكثر والإنتاج مضاعفاً عن العام الحالي بإذن الله، وذلك لدخول وزارة البيئة والمياه والزراعة بمشاريع لدعم زراعة البن كمشروع تأهيل المدرجات، ولديها كذلك اتفاقية مع إيفاد لدعم زراعة البن ستنفذ قريباً.



ويُعتبر البن أحد المزروعات الشهيرة في محافظات جبال منطقة جازان، ويقام له مهرجان سنوي، حيث سيكون موعد المهرجان في محافظة الدائر للعام الحالي في ٥ جمادى الآخرة ١٤٤١هـ - ٣٠ يناير، برعاية أمير منطقة جازان.

