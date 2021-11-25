وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع عددٍ من الوزراء في البرازيل

تم استعراض العلاقات السعودية البرازيلية وسبل تعزيزها نحو شراكة وثيقة

عقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع عددٍ من الوزارء في جمهورية البرازيل، برئاسة وزير العلاقات الخارجية كارلوس ألبيرتو فرانسا، وعضوية كلٍ من وزير الطاقة والمعادن بينتو كوستا ليما البوكيركي، ووزير السياحة جيلسون ماشادو نيتو، ومستشار الرئيس للشؤون الاستراتيجية الوزير روشا فلافيا.



وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات السعودية البرازيلية وسبل تعزيزها نحو شراكة وثيقة في مختلف المجالات، وأهمية تكثيف العمل الثنائي المشترك في القضايا الإقليمية والدولية التي تخدم مصالح البلدين الصديقين.



وتطرقت جلسة المباحثات إلى أوجه تعاون البلدين في العديد من المجالات وخصوصًا مجالات الطاقة، كما تناولت تطوير الاستثمارات بين البلدين خصوصًا في ضوء رؤية المملكة 2030.



حضر الجلسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل علي بن عبدالله باهيثم، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.