إسبانيا تسجل 29960 إصابة جديدة بكورونا و432 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 2,913,425 والوفيات 60802 شخصاً

سجلت إسبانيا 29960 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و432 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس ليبلغ 2,913,425 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 60802 وفاة.

إسبانيا فيروس كورونا الجديد

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05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442 12:10 AM

إجمالي الإصابات بلغ 2,913,425 والوفيات 60802 شخصاً

إسبانيا تسجل 29960 إصابة جديدة بكورونا و432 حالة وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مدريد

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سجلت إسبانيا 29960 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و432 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس ليبلغ 2,913,425 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 60802 وفاة.

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إسبانيا فيروس كورونا الجديد

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