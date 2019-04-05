‏"السبهان": وجدت السعودية والملك سلمان وولي عهده منقوشين داخل قلب كل عراقي وعراقية

أكد: قدم المحبة والسلام تجد الحب والثقة

قال وزير الدولة لشؤون دول الخليج العربي ثامر السبهان في تغريدة له عبر حسابه بـ"تويتر": "‫‏ما أسعدني وأثلج صدري أنّي وجدت المملكة والملك وولي العهد منقوشين بالحب داخل قلب كل عراقية وعراقي. قدم المحبة والسلام تجد الحب والثقة".

وكان رئيس وفد المملكة الذي زار العراق أمس أعلن في اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق "السعودي- العراقي" وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، عن بناء مدينة رياضية لأبناء العراق؛ هديةً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وتقديم منحة من المملكة للعراق بمبلغ مليار دولار؛ للمساهمة في تنميته، لتكون المملكة شريكاً أساسيّاً في نهضة العراق.

كما أعلن الوزير القصبي عن افتتاح قنصلية المملكة في بغداد اليوم، على أن تفتتح ثلاث قنصليات أخرى قريباً في عدد من المحافظات العراقية.

وبيّن الوزير القصبي في تصريح صحفي عقب وصوله العاصمة العراقية بغداد، أن منفذ عرعر الحدودي بين المملكة والعراق، سينتهي العمل به بعد ستة أشهر من الآن؛ فيما يمضي العمل قُدُماً لبناء المدينة الرياضية في بغداد، بعد تخصيص الأرض لإنشائها؛ مشيراً إلى أن هناك عدداً من الاتفاقيات الاقتصادية جاهزة للتوقيع بين البلدين.