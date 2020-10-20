الشباب يضم "الصقور" لصفوف الفريق الأول.. قادمًا من الوحدة

ظفرت إدارة نادي الشباب بخدمات اللاعب فواز الصقور، قادماً من نادي الوحدة.



ووقع الشباب مع الصقور عقداً لمدة 4 أعوام، إضافة إلى امتيازات أخرى في العقد المبرم بين الطرفين، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب لفريقه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.



من جهة ثانية يكثف الشباب الذي كسب مباراته الأولى في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، أمام أبها 2-1؛ تحضيراته لمواجهة نظيره الرائد، الجمعة المقبلة في بريدة، في الجولة الثانية من دوري المحترفين.

