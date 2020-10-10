بعد التطعيم ضد كورونا.. خبير يحدد الفترة اللازمة للتخلي عن الكمامة

تتوقف على تحديد مستوى الأجسام المضادة لدى الشخص الذي تلقى اللقاح

قال خبير بعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة: إنه من الممكن التخلي عن ارتداء الكمامة بعد مرور 21 يومًا على التطعيم بالمكون الثاني من اللقاح ضد فيروس كورونا.

وأضاف ألكسندر غينتسبرغ مدير مركز "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة: "يجب بعد ذلك تحديد مستوى الأجسام المضادة لدى الشخص الذي تلقى اللقاح".

وتابع: "يجب الانتظار لمدة 21 يومًا على الأقل بعد التطعيم باللقاح، وأنصح بتحديد مستوى الأجسام المضادة، بعد ذلك على الشخص الذي تلقى اللقاح أن يقرر بنفسه: هل يجب أن يرتدي الكمامة أم لا؟ إذا كان مستوى الأجسام المضادة مرتفعًا فلا يوجد داعٍ لاستخدام الكمامة، وإذا كان المستوى غير كاف فالأفضل ارتداؤها".

وبحسب روسيا اليوم: في أغسطس الماضي سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من مرض كوفيد-19، وهو لقاح "سبوتنيك V"، الذي طوره مركز "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وتم إنتاجه بالاشتراك مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي.

فيروس كورونا الجديد

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10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442 10:55 AM

تتوقف على تحديد مستوى الأجسام المضادة لدى الشخص الذي تلقى اللقاح

بعد التطعيم ضد كورونا.. خبير يحدد الفترة اللازمة للتخلي عن الكمامة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال خبير بعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة: إنه من الممكن التخلي عن ارتداء الكمامة بعد مرور 21 يومًا على التطعيم بالمكون الثاني من اللقاح ضد فيروس كورونا.

وأضاف ألكسندر غينتسبرغ مدير مركز "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة: "يجب بعد ذلك تحديد مستوى الأجسام المضادة لدى الشخص الذي تلقى اللقاح".

وتابع: "يجب الانتظار لمدة 21 يومًا على الأقل بعد التطعيم باللقاح، وأنصح بتحديد مستوى الأجسام المضادة، بعد ذلك على الشخص الذي تلقى اللقاح أن يقرر بنفسه: هل يجب أن يرتدي الكمامة أم لا؟ إذا كان مستوى الأجسام المضادة مرتفعًا فلا يوجد داعٍ لاستخدام الكمامة، وإذا كان المستوى غير كاف فالأفضل ارتداؤها".

وبحسب روسيا اليوم: في أغسطس الماضي سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من مرض كوفيد-19، وهو لقاح "سبوتنيك V"، الذي طوره مركز "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وتم إنتاجه بالاشتراك مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي.

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