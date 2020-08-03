5 حالات جديدة .. حصيلة إصابات "كورونا" في الأردن ترتفع إلى 1.218

أفادت وزارة الصحة الأردنية، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.218 إصابة.
وأضافت أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، وسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود.
وأشارت الوزارة إلى أنها سجلت 32 حالة شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.148 حالة.فيروس كورونا الجديد
عدد المتعافين من الفيروس بلغ 1.148
أفادت وزارة الصحة الأردنية، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.218 إصابة.
وأضافت أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، وسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود.
وأشارت الوزارة إلى أنها سجلت 32 حالة شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.148 حالة.