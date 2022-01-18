اللجنة الوطنية لشركات الموارد البشرية باتحاد الغرف السعودية تعلن نتائج انتخاباتها

جرت عبر لجنة إشرافية تضم ممثلين من الاتحاد وأعضاء اللجنة من غير المرشحين

انتخبت اللجنة الوطنية لشركات الموارد البشرية في اتحاد الغرف التجارية السعودية، فهد بن صالح الزوبع رئيسًا لها، والمهندس رياض بن إبراهيم الرميزان، وعبدالعزيز بن عيضة الكثيري نائبيْن للرئيس، للدورة الجديدة 1441هـ- 1444هـ.

وجرت العملية الانتخابية عبر لجنة إشرافية تضم ممثلين من الاتحاد وأعضاء اللجنة من غير المرشحين، بإشراف مباشر من الإدارة القانونية بالاتحاد؛ لضمان الشفافية والنزاهة.

وأعرب رئيس اللجنة ونائباه عن تقديرهم وشكرهم لأعضاء اللجنة، على الثقة التي أولوْها لهم بانتخابهم؛ مؤكدين العمل بشكل جادّ وفاعل لتطوير قطاع شركات الموارد البشرية بالمملكة، وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع خلال الفترة المقبلة؛ متطلعين لتكون هذه اللجنة داعمًا قويًّا من خلال ما تقدمه لنمو القطاع وتحسين البيئة الاستثمارية؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030م.