بريطانيا تسجِّل 44,242 إصابة جديدة بفيروس كورونا

157 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية

سجَّلت بريطانيا 44,242 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و157 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,766,153، فيما بلغت حصيلة الوفيات 143,716.