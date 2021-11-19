بريطانيا تسجِّل 44,242 إصابة جديدة بفيروس كورونا

157 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية

سجَّلت بريطانيا 44,242 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و157 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,766,153، فيما بلغت حصيلة الوفيات 143,716.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443 10:32 PM

157 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية

بريطانيا تسجِّل 44,242 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

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سجَّلت بريطانيا 44,242 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و157 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,766,153، فيما بلغت حصيلة الوفيات 143,716.

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بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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