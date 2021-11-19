بريطانيا تسجِّل 44,242 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجَّلت بريطانيا 44,242 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و157 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,766,153، فيما بلغت حصيلة الوفيات 143,716.
بريطانيا فيروس كورونا الجديد
157 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية
سجَّلت بريطانيا 44,242 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و157 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,766,153، فيما بلغت حصيلة الوفيات 143,716.