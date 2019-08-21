الخطيب: نستهدف عبور حاجز 100 مليون زائر في العام

أكد أحمد الخطيب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث، أن المملكة قادمة بقوة، ومن المأمول أن تصبح واحدة من ضمن أكبر خمس دول سياحية في العالم؛ مستشهدًا في ذلك بما ذكره سمو ولي العهد -حفظه الله- في أكثر من مكان؛ لافتًا معاليه إلى أن المملكة تستهدف الوصول إلى عدد 100 مليون سائح وبلادنا قادرة على ذلك بمشيئة الله.

وقال "الخطيب": إن سمو ولي العهد -حفظه الله- أشاع ثقافة مهنية جديدة، أسهمت في تحريك نقلات نوعية في مختلف قطاعات الدولة؛ حيث تراجعت البيروقراطية، وأصبحت روح الفريق الواحد تسود؛ معتبرًا أن السياحة باعتبارها رافدًا اقتصاديًّا رئيسيًّا من المجالات التي تحظى بدعم القيادة، وتتطلب أن يسعى رجال الأعمال إلى الاستثمار فيها"؛ مؤكدًا أن مواسم السعودية سوف تشهد -على مدى الخمس سنوات القادمة- نقلة نوعية وفق الخطط المرسومة لها.

وأبان "الخطيب" أن الطائف شهد خلال أقل من أسبوعين أكثر من ٧٥٠ ألف زائر، وهذا الأمر عامل محفز على بذل المزيد من الجهد لإثراء السوق بالأفكار التي تعزز الهوية العربية التي تكتسب أصالتها من سوق عكاظ؛ مُثنيًا معاليه على جهود العاملين في موسم الطائف من هيئة السياحة ومن شركائها في القطاعين الحكومي والخاص.

وقال الخطيب: "إن الطائف يليق بها أن تحمل لقب "مصيف العرب"؛ إذ تتمتع بكل مقومات السياحة الطبيعية التي تؤهلها لأن تحتل مكانًا بارزًا في خارطة السياحة في المملكة، وهذا الأمر حاضر عندما بدأه التخطيط لموسم الطائف بوصفه أحد مواسم المملكة"؛ لافتًا إلى أن هذا الأمر يتطلب استمرار الجهود من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات لتحويل الطائف إلى وجهة جاذبة للسياح.

وحول سوق عكاظ، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس لجنة موسم الطائف، أن سوق عكاظ يعيش هذا العام نقلة كبيرة؛ إذ تَضَاعف استيعاب السوق للزوار، كما شهد السوق مزيدًا من الفعاليات التي تثري التجربة السياحية للزائر، وتقدم له مزيدًا من المعلومات والمتعة والسعادة، وتقوم الفعاليات بالتجسير بين ثقافة العرب وتراثهم وصناعاتهم ومأكولاتهم وفنونهم الشعبية في الماضي والحاضر.