"أدير العقارية" تبيع أرض "أرجوان رد سي" بجدة بقيمة تجاوزت 1.3 مليار ريال

نظَّمت لبيعها "مزاد النخبة" وشهد تنافسًا شديدًا بين رجال الأعمال والمستثمرين والعقاريين

حققت شركة "أدير العقارية" نجاحًا باهرًا في بيع أرض "أرجوان رد سي"، درة من درر عقارات "شركة سعودي أوجيه المحدودة" في مدينة جدة، بقيمة مالية تجاوزت مليارًا و300 مليون ريال، وذلك خلال "مزاد النخبة" الذي نظمته الشركة اليوم الأربعاء في قاعة ليلتي بمدينة جدة، تحت إشراف أمينَي إفلاس تصفية شركة سعودي أوجيه المحدودة، الدكتور محمد فداء بهجت، وأسعد صالح باسودان.

وشهد المزاد تنافسًا شديدًا بين رجال الأعمال والمستثمرين والعقاريين للظفر بالأرض التي تمتد على مساحة تبلغ 281,836 مترًا مربعًا، وتتمتع بالعديد من المميزات، أهمها الموقع الاستراتيجي الحيوي في قلب حي الشاطئ الفاخر مكتمل الخدمات شمال مدينة جدة، بإطلالة مُباشرة على الواجهة البحرية، والملاصق لمجمع "رد سي" مول، علاوة على تمركزه بين طريقَي "الملك عبدالعزيز" و"الأمير فيصل بن فهد"؛ هو ما وفّر وصولاً سهلاً إلى قلب المدينة، ومنح أرض "أرجوان رد سي" قيمة استثمارية عالية، وجعل منها فرصة استثنائية للاستثمار العقاري الناجح.

وتعليقًا على نجاح المزاد صرَّح متعب آل سعد، الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، قائلاً: "إن بيع أرض (أرجوان رد سي) خلال زمن قياسي، وبمبلغ مالي كبير، يؤكد أهمية هذا المشروع، ورغبة رجال الأعمال وشركات التطوير العقاري في الاستثمار بمنطقة شمال جدة التي تعتبر من أفضل مناطق عروس البحر الأحمر للاستثمار العقاري نظرًا لما تتمتع به من مقومات وخدمات ترفع من جودة الحياة فيها، وتجعلها جاذبة للمشاريع الاستثمارية الناجحة".

وأكد سعي الشركة الدائم لتقديم أفضل المخططات العقارية التي تتميز بمواقعها الحيوية والاستراتيجية، وتلبي رغبات المستثمرين والمطورين العقاريين الذين يبحثون عن تنمية أعمالهم، وتحقيق أحلامهم.

ولفت "آل سعد" إلى أن نجاح المزاد يؤكد متانة وقوة الاقتصاد السعودي في ظل الدعم الذي يحظى به القطاع العقاري من القيادة الرشيدة، مع تنفيذ العديد من المشاريع التنموية العملاقة التي تعمل على جذب المستثمرين، وتعزز جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة.

يُذكر أن شركة أدير العقارية نجحت في تسويق العديد من المشاريع العقارية المهمة في مختلف مناطق المملكة، وتحظى بثقة الشركات والجهات الحكومية والمستثمرين في صناعة العقار؛ ما جعلها من أهم شركات التسويق العقاري بالمملكة.

