تصفح تطبيق عقار.. هواية واستلهام

لكل التصاميم الداخلية ثلاثية الأبعاد

ليس عليك أن تكون مهتماً بسوق العقار أو تكون بحاجة لاستئجار بيت أو شراء فيلا جديدة لكي تمضي الساعات على تطبيق عقار. تُعرض في تطبيق عقار آلاف المنازل والتصاميم والأفكار الملهمة بشكل يومي، وهذا يحفز المستخدمين على التصفح لفترات طويلة تصل إلى 13 دقيقة لكل جلسة.

وصرح بعض المستخدمين بقربهم من حالة الإدمان في تصفح كل ما يُعرض في التطبيق بشكل يومي. وهواية تصفح المواقع العقارية متعارف عليها على مستوى عالمي فهناك مصطلح zillow surfing المتعلق بتصفح تطبيق زيلو الأمريكي الشهير. وفي أوقات الحجر الكلي، رغم تدني عمليات البيع والتأجير بشكل كبير، فقد تجلّت هذه الموهبة بشكل واسع بارتفاع عدد الزوار 52% عن المعتاد.

وساعدت هذه الموهبة على تغيير الكثير من التصاميم وإلهام العديد من المقبلين على بيت العمر، كما أسهمت في اتخاذ قرارات مفاجئة بالانتقال لمنزل أنسب من ناحية السعر أو القرب من مكان العمل أو مدارس الأولاد أو بقرب أحد أفراد العائلة.

وبحسب الإحصاءات الدخلية للتطبيق، يتوزع الغرض من تصفح التطبيق إلى:

• الرغبة في سكن جديد

• الرغبة بمعرفة الأسعار والاطلاع على تصاميم المنازل الحديثة

• الاستفادة من تجارب الآخرين

• الاطلاع على آراء سكان الحي ومعدل الأسعار

• الفضول في معرفة المعروض والراغبين بالانتقال في حي المستخدم

وفي الأيام القادمة سيطلق تطبيق عقار خدمة تصفح التصاميم الداخلية ثلاثية الأبعاد، حيث يمكن للمستخدمين تصفح تصاميم مختارة للمنازل والواجهات والمطابخ وغرف المعيشة وباقي أجزاء المنزل. بالطبع ستكون هذه الهواية أكثر متعة من قبل!!