تنبيه "الأرصاد": رياح نشطة وتدني مدى الرؤية على المدينة المنورة

تستمر حتى الساعة السابعة مساء اليوم

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمنت رياحاً نشطة يشمل تأثيرها تدني مدى الرؤية.
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل محافظة المهد ومحافظة الحناكية، تبدأ من الساعة ٨ صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة -بمشيئة الله تعالى- من مساء هذا اليوم .

الأرصاد حالة الطقس رياح مثيرة للأتربة المدينة المنورة

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21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441 02:54 PM

تستمر حتى الساعة السابعة مساء اليوم

تنبيه "الأرصاد": رياح نشطة وتدني مدى الرؤية على المدينة المنورة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمنت رياحاً نشطة يشمل تأثيرها تدني مدى الرؤية.
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل محافظة المهد ومحافظة الحناكية، تبدأ من الساعة ٨ صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة -بمشيئة الله تعالى- من مساء هذا اليوم .

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الأرصاد حالة الطقس رياح مثيرة للأتربة المدينة المنورة

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