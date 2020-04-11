أمانة الرياض توزّع 230.5 ألف عبوة معقم على المواطنين والمقيمين مجاناً

من النوع المنتج في مختبراتها المركزية وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية

أعلنت أمانة الرياض عن توزيع 230.560 عبوة من المعقم المنتج في مختبراتها المركزية مجاناً على المواطنين والمقيمين.

وأوضحت الأمانة أن هذه الخطوة جاءت في إطار مسؤوليتها المجتمعية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأشارت إلى استمرار الجهود لتقديم المعقم إلى أكثر الفئات احتياجاً له، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية.

فيروس كورونا الجديد

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11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 03:12 PM

من النوع المنتج في مختبراتها المركزية وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية

أمانة الرياض توزّع 230.5 ألف عبوة معقم على المواطنين والمقيمين مجاناً

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت أمانة الرياض عن توزيع 230.560 عبوة من المعقم المنتج في مختبراتها المركزية مجاناً على المواطنين والمقيمين.

وأوضحت الأمانة أن هذه الخطوة جاءت في إطار مسؤوليتها المجتمعية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأشارت إلى استمرار الجهود لتقديم المعقم إلى أكثر الفئات احتياجاً له، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية.

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فيروس كورونا الجديد

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