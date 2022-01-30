"المرور": الالتزام بالسرعات المحددة يجنبك فقدان السيطرة على المركبة

قالت: طريقة تجنبك تفادي أخطاء السائقين الآخرين وقت وقوع أي طارئ

نصحت الإدارة العامة للمرور، المواطنين والمقيمين، بضرورة الالتزام بالسرعات المحددة على الطريق، لتجنب زيادة شدة الاصطدام وقت الحوادث، لا قدر الله، بجانب فقدان السيطرة على المركبة.

وقالت إدارة المرور في إنفوجرافيك نشرته على حسابها بتويتر، إن تجاوز السرعات المحددة على الطريق يسبّب عدم القدرة على التحكم في المركبة ضد وقوع أيّ طارئ وصعوبة تجنب أخطاء السائقين الآخرين.