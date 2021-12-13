فيديو "تصوير الدورية" بالشرقية.. عكس سير وانحراف وتعطل انتهى بتفتيش ومواد مخدرة

متحدث شرطة المنطقة: ضبط قائد المركبة و4 كانوا معه هربوا من نقطة ضبط بالظهران

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أن مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يقوم بتصوير دورية أمنية، تم تداوله إثر توقيف الدورية قائدَ مركبة وبرفقته (4) أشخاص، جميعهم مواطنون، هربوا من نقطة ضبط أمني بالظهران بتاريخ 6/ 5/ 1443هـ، وعكس قائد المركبة السير، ما أدى إلى انحراف مركبتهم نتيجة السرعة وتعطل إطاراتها.

وأضاف أنه بتفتيشها؛ عثر بداخلها على مواد مخدرة ومواد خاضعة لتنظيم التداول الطبي وممنوعات.

وقال المتحدث: تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وتسليمهم لجهة الاختصاص في حينها.