"الأرصاد" ينبه الشرقية والباحة وجازان : ضباب مع تدنٍ للرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والباحة وجازان.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة والبطحاء والجبيل والخبر والدمام والظهران والعديد ورأس تنورة وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق وبلجرشي وفرعة غامد الزناد، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة جازان أيضًا ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.