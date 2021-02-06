تجاوز الحضور 200 شخص.. "أمانة عسير" تغلق قاعة أفراح بأبها

بالمخالفة للإجراءات الاحترازية.. وتم تطبيق العقوبات المقررة

أغلقت أمانة منطقة عسير إحدى قاعات الأفراح بأبها، بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية وتجاوز عدد الحضور فيها ٢٠٠ شخص.

وفي ذات السياق بيّنت أمانة المنطقة أن المراقبين الميدانيين رصدوا أثناء جولاتهم الرقابية الميدانية لمتابعة الإجراءات والاشتراطات الاحترازية في عددٍ من المواقع والمنشآت وأسواق النفع العام إحدى قاعات الأفراح، وقد تجاوز الحضور فيها لأكثر من ٢٠٠ شخص؛ حيث تم إغلاقها فورًا واتخاذ اللازم مع الجهات ذات العلاقة وتطبيق العقوبات النظامية الصادرة في مخالفة تلك التعليمات.

وفي المقابل: أكّدت أمانة منطقة عسير أن الجولات الرقابية مستمرة يوميًّا، سواء على مستوى المنطقة وبلدياتها بهدف السيطرة على وقف انتشار الفيروس، مؤكدة أنه لا تهاون في هذه الإجراءات، وأن العقوبات ستُطبق على المخالفين لها، مطالبةً الجميع بالالتزام بالتدابير الاحترازية وعدم مخالفتها؛ حفاظاً على صحة الجميع والوقوف مع التعليمات الصادرة والالتزام التام بها.