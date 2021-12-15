القرار يبشر بضرب فقاعة الأسعار.. بدء تطبيق المرحلة الثانية من رسوم الأراضي المطورة بالرياض

المهلة 6 أشهر.. ومواطنون: التطبيق على مساحات أقل سيكون له مردود أفضل

أعلن برنامج الأراضي البيضاء اليوم بدء تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم على الأراضي المطورة بمدينة الرياض، وستشمل أكثر من (140) حيًّا سكنيًّا وسط توقعات بأن ينعكس القرار إيجابًا على الأسعار، التي شهدت ارتفاعًا وُصف بالمبالَغ فيه خلال الفترة الماضية؛ وذلك بفك الاحتكار، وعمل توازن بين عمليات العرض والطلب.

وستستهدف المرحلة الثانية الأراضي المطورة لمالك واحد أو أكثر بمساحة (10) آلاف م2، أو مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد بمساحة (10) آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد معتمد ضمن النطاق العمراني المحدد، فيما ستستهدف المرحلة الثالثة الأراضي بمساحة خمسة آلاف متر.

ويرى اقتصاديون أن التوسع في تطبيق رسوم الأراضي البيضاء سينعكس إيجابًا على الأسعار، ويسهم في رفع نِسَب تملُّك المواطنين العقار، ومحاربة أشكال الاحتكار والاكتناز والمضاربة على الأراضي، بجانب الحد من التضخم الهائل وتكلفة تملُّك المساكن.

أقل من 2000 متر

ومن جانب آخر، قال مواطنون إن تطبيق الرسوم لتشمل مساحات أقل من خمسة آلاف و2000 متر سيكون له مردود أفضل، وستظهر نتائجه على الأسعار بشكل أسرع، لافتين إلى أن الكثير يتمسك بأرضه دون أي تطوير لسنوات طويلة بانتظار رفع الأسعار، ومشيرين إلى أن التطبيق على مساحات أقل سيمنع ذلك.

التأثير على القطاع السكني

وكشفت تقارير للهيئة العامة للإحصاء أن القطاع السكني تأثر بارتفاع أسعار قِطَع الأراضي السكنية بنسبة 1.3 %، وذلك على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2021، ونظرًا لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.

التوسع داخل الأحياء

ويعمل برنامج الأراضي البيضاء على التوسع في النطاق المستهدف لمدينة الرياض لتطبيق المرحلتين الأولى والثانية في أحياء إضافية في المدينة ذاتها، وذلك بعد النتائج التي حققتها المرحلة الأولى خلال الأعوام الماضية، التي أثمرت تطوير أكثر من (102) مليون م 2 من قِبل مُلاكها، وأخرى تحت التطوير، أو دخلت ضمن المعروض العقاري.

أكثر من مليارَيْ ريال

كما سجلت المرحلة الأولى صرف أكثر من مليارَيْ ريال من إيرادات الرسوم لتطوير البنية التحتية، وإيصال الخدمات لأكثر من (80) مشروعًا سكنيًّا، وتمكين ما يتجاوز (185) ألف أسرة سعودية من الحصول على الوحدات والأراضي السكنية؛ ليتجاوز مجموع مساحات الأراضي المسجلة في البرنامج (500) مليون م2 في الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، وإصدار (8000) أمر سداد منذ بداية البرنامج.

تعديل اللائحة

وكان مجلس الوزراء قد قرر تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء دعمًا لبرنامج الرسوم البيضاء لتحقيق أهدافه؛ بما يساعد في رفع كفاءة تشغيل البرنامج بشكل أفضل؛ وبالتالي يعزز دعم المعروض العقاري خلال الفترة القادمة.

المرحلة الثالثة

وجاءت التعديات على النحو الآتي: دمج المرحلة الثالثة مع المرحلة الرابعة، وتعديل بسيط في المرحلة الثانية؛ لتنطبق على الأرض المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر لمالك واحد أو مجموعة مُلاك، والمرحلة الثالثة لتكون 5 آلاف متر مربع فأكثر لمخطط واحد أو 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة؛ ليعطي النتائج المرجوة منه.

وتستعرض "سبق" خلال هذا التقرير العديد من الإصلاحات التي اتُّخذت خلال السنوات الماضية، وتصب بالدرجة الأولى في مصلحة المواطن بهدف زيادة التملك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، منها تحرير أراضٍ شاسعة.

تطبيق رسوم الأراضي البيضاء

مشاريع وزارة الإسكان، منها الوحدات الجاهزة بالشراكة مع القطاع الخاص، والبناء الذاتي، والشراء من السوق.. وهي برامج جديدة، قفزت بنِسَب التملك لأرقام قياسية بجانب منصة إحكام التي ستُمكِّن المواطنين من الحصول على صكوك للاستفادة من أراضيهم بشكل أفضل، والحصول على دعم للبناء، وغيرها.