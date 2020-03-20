ارتفاع عدد مصابي "كورونا" في تونس إلى 54 مريضًا

مديرة المرصد الوطني للأمراض: بينهم 7 حالات حرجة

أعلنت تونس اليوم، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 54 حالة.

وقالت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية: إنه يوجد من بين المصابين سبع حالات حرجة.

وكان رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، قد أكد على أن تونس تعيش ظرفاً استثنائياً يستدعي توحيد الصفوف والمواقف والتحلّي بروح المسؤولية العالية أكثر من أيّ وقت مضى، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود والقضاء على هذا الوباء، الذي انتشر في سائر دول العالم، وذلك خلال اجتماعه اليوم برؤساء وممثلي الأحزاب السياسية.

تونس فيروس كورونا الجديد

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20 مارس 2020 - 25 رجب 1441 06:42 PM

مديرة المرصد الوطني للأمراض: بينهم 7 حالات حرجة

ارتفاع عدد مصابي "كورونا" في تونس إلى 54 مريضًا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تونس

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أعلنت تونس اليوم، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 54 حالة.

وقالت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية: إنه يوجد من بين المصابين سبع حالات حرجة.

وكان رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، قد أكد على أن تونس تعيش ظرفاً استثنائياً يستدعي توحيد الصفوف والمواقف والتحلّي بروح المسؤولية العالية أكثر من أيّ وقت مضى، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود والقضاء على هذا الوباء، الذي انتشر في سائر دول العالم، وذلك خلال اجتماعه اليوم برؤساء وممثلي الأحزاب السياسية.

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