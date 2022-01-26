روسيا تتسلم الرد الأمريكي على مقترحاتها الأمنية

بينها ضمانات لعدم توسع "الناتو" شرقًا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن السفير الأمريكي لدى موسكو جون ساليفان، سلمها اليوم "الأربعاء" رد الولايات المتحدة الخطي على المقترحات الأمنية التي تقدمت بها روسيا.

وأفادت الوزارة بأن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، استقبل "ساليفان"، بطلب منه"؛ حيث سلم كبير مسؤولي البعثة الدبلوماسية الأمريكية الرد الخطي من قبل إدارة الولايات المتحدة على مشروع الاتفاق الثنائي الذي تقدم به سابقًا الطرف الروسي بشأن الضمانات الأمنية؛ وفقًا لوكالة "تاس" الروسية.

وأضافت أن الاتفاق الثنائي يشمل: ضمانات لعدم توسع حلف "الناتو" شرقًا على حساب أوكرانيا وأي دول أخرى، وتحمل التزامات بعدم نشر الصواريخ الأمريكية الجديدة متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا.

وبينت "تاس" أن "ساليفان" وصل إلى مقر الوزارة مساء اليوم، وقضى هناك نحو نصف ساعة، ثم غادرها دون الرد على أسئلة الصحفيين.