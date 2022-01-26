مدرب المنتخب السعودي يستدعي اللاعب " عبدالله الحمدان "

استدعى المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي "إيرڤي رينارد"، اللاعب "عبد الله الحمدان" للانضمام إلى معسكر الأخضر المقام حالياً في جدة.

ويلتقي الأخضر نظيره عمان، غداً الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم " قطر2022 "، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية " الجوهرة المشعة " في جدة .

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة الثانية بـ 16 نقطة، فيما يأتي بعده المنتخب الياباني في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، في حين تحتل أستراليا المرتبة الثالثة بـ11 نقطة، ثم عمان في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.