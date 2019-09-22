شاهد.. أغرب ركاب الطائرات في العالم ... صور لا تصدق

يعلم الجميع أن الطائرات إنما صنعت من أجل راحة الإنسان وتوفير الوقت والجهد للسفر بين الدول وزاد على ذلك في فترة الثمانينات في القرن الماضي عندما سمح باصطحاب الكلاب مع المسافرين في اوروبا وأمريكا ثم تدرج الأمر إلى اصطحاب الطيور، ولكن أغرب ما قد تشاهده ما كشفت عنه صحيفة ديلى ميل البريطانية من صورة لحصان صغير موجود على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية فى رحلتها من شيكاغو إلى أوماها وإثارتها للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت الصحيفة معرض للصور نقلاً عن موقع "بورد باندا" يرصد صورًا لأغرب ركاب الطائرات في العالم وهم الحيوانات التي تم نقلها عبر خطوط الطيران الأمريكية، وهى الكلاب والقطط والبط والكنجر، وحتى الطاووس والحصان.

ويذكر أن الإرشادات الجوية تسمح للكلاب والقطط والخيول المصغرة فقط لنقلها، ولكن يُسمح فقط للكلاب والقطط والحيوانات بالتواجد على متن الطائرة بينما كشفت الخطوط الجوية الأمريكية الشهيرة يونايتد إيرلاينز أن طلبات الحصول على "الحيوانات الأليفة على متن الطائرات" قد ارتفعت بنسبة 75 في المائة لتصل إلى 76 ألفاً في العام، مع شرط تقديم نموذج صحي بيطري وتفاصيل التطعيم.