"الصحة": هذه الفئة تشكل أكبر نسبة حرجة من المنومين بسبب كورونا

قالت: إن الجميع معرض لخطر الإصابة

أعلنت وزارة الصحة اليوم، أن الفئة العمرية ما بين 31-60 عامًا تشكل أكبر نسبة منومة بسبب فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩، حيث تشكل نسبة 44%.

وقالت الوزارة: إن 4% أقل من 20 عامًا، و13% هم ما بين 20-30 عامًا، و 39% أكبر من 60 عامًا.



وكانت قد أوضحت الوزارة أن الجميع معرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ولكن مضاعفات كبار السن أشد.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441 04:08 PM

قالت: إن الجميع معرض لخطر الإصابة

"الصحة": هذه الفئة تشكل أكبر نسبة حرجة من المنومين بسبب كورونا

محمد المواسي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة اليوم، أن الفئة العمرية ما بين 31-60 عامًا تشكل أكبر نسبة منومة بسبب فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩، حيث تشكل نسبة 44%.

وقالت الوزارة: إن 4% أقل من 20 عامًا، و13% هم ما بين 20-30 عامًا، و 39% أكبر من 60 عامًا.



وكانت قد أوضحت الوزارة أن الجميع معرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ولكن مضاعفات كبار السن أشد.

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فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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