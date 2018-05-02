الهلال: 170 مليون ريال لا نعلم آلية صرفها.. والديون قد تحرمنا الرخصة الآسيوية

السلمي: اجتماع عاجل لـ"آل الشيخ" مع رؤساء الأندية

أعلن رجاء الله السلمي، وكيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة للإعلام، اجتماعًا عاجلاً، يجري الآن الترتيب له بين تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة ورؤساء الأندية، بحضور عادل عزت رئيس اتحاد القدم، ومسلي آل معمر رئيس الرابطة، ولؤي السبيعي أمين اتحاد القدم؛ لبحث كيفية علاج المديونيات.

وقال السلمي: "سامي الجابر قدم تقريرًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة، يفيد بأن الهلال يواجه احتمالية عدم حصوله على الرخصة الآسيوية إذا لم يسدد ١١٥ مليونًا قبل ٣٠-٦ من العام الجاري". كما حمل تقرير الجابر وجود مبالغ بقيمة ١٧٠ مليونًا، يكتنفها الغموض فيما يخص آلية صرفها وإنفاقها. وسيتم التعاقد مع مكتب محاسبة قانونية لبحث هذا الأمر، ورفع التوصيات اللازمة.