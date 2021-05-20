"أمانة الرياض": كل 5 دقائق نزرع شجرة بالعاصمة لتحسين المشهد الحضري

ضمن جهودها خلال الربع الأول من العام التي أسفرت عن زراعة 25634 نبتة

أفادت أمانة الرياض، بأن أعمال الزراعة بالمدينة خلال الربع الأول من العام الجاري؛ أسفرت عن زراعة 25634 شجرة بمختلف أنحاء الرياض بمعدل شجرة كل 5 دقائق؛ بهدف تحسين المشهد الحضري في العاصمة.

ونشرت أمانة العاصمة على حسابها الرسمي بتويتر، توضح أن الهدف من أعمال التشجير هو زيادة المساحات الخضراء والارتقاء بجودة الحياة.