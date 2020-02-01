شاهد .. بلدية ينبع تُغلق 7 محال مخالفة وتستبعد 10 عمال دون شهادات صحية

المخالفات شملت تدني مستوى النظافة .. وتطبيق النظام حسب لائحة الغرامات

أسفرت الحملة الرقابية المكثّفة التي قامت بها بلدية محافظة ينبع على المنشآت الصحية والتجارية داخل المحافظة، عن إغلاق سبعة محال مخالفة بعضها يعمل قبل الحصول على رخصة، وبعضها بسبب عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، إضافة إلى استبعاد 10 عمال لا يحملون شهادات صحية.

وتنوّعت المخالفات لعددٍ من المحال المخالفة خلال الحملة المكثّفة ما بين تدني مستوي النظافة العامة والنظافة الشخصية للعمال وعدم إبراز الرخصة داخل المحل ووجود أوانٍ غير صالحة للاستعمال وسوء تداول المواد الغذائية وتخزينها، إضافة إلى وجود أكل محضر من اليوم السابق ولحوم مجهولة المصدر تمّ إتلافها وسوء نظافة الموقع وانتهاء رخص لبعض المحال.

وإشعار 14 محلاً نظراً لوجود مخالفات يتطلب تصحيحها؛ حيث تمّ تطبيق النظام حسب لائحة الغرامات.