مجلس تصفية تركة صالح الراجحي و"إتقان" يعلنان موعد المزاد الـ 15 لثلاثة عقارات متميزة بمكة وجدة

"الرشيد" البيع عبر مزاد علني مرئي للعقارات التي تمتاز بمواقعها وتعدد استثماراتها

أعلن مجلس التصفية لتركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي -رحمه الله- بالتعاون مع شركة إتقان العقارية، اكتمال التجهيزات كافة لإطلاق المزاد العلني المرئي الخامس عشر لثلاثة عقارات مميزة بمكة المكرّمة ومحافظة جدة تزيد مساحتها الإجمالية على 12 ألف متر مربع بقلب العاصمة المقدّسة وعروس المصائف جدة وذات عوائد استثمارية مميزة.

وحدّد مجلس التصفية لتركة صالح الراجحي ومجموعة إتقان العقارية، المسوّق الحصري، يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1442هـ، الموافق السابع من شهر يوليو لعام 2021م، موعداً لانطلاق المزاد المرئي في الساعة الرابعة والنصف عصراً وفق الإجراءات الاحترازية، وعبر المنصات الرقمية للشركة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة "إتقان العقارية" عبدالعزيز بن فهد الرشيد، في تصريح له بهذه المناسبة، أن العقار الأول مجمع فلل الحدائق بحي النعيم بجدة الذي يقدر مساحته الإجمالية بـ 9,377.57 متر مربع ويضم 14 قطعة تجارية وسكنية، على شارع تجاري، منوّهاً إلى تميز المجمع بموقعه المتميز الذي يبعد عن المطار 2,5 كيلومتر، ويحده شرقًا طريق المدينة المنوّرة أشهر الطرق التجارية بجدة ويتمركز المجمع بقرب مجمع العرب وبوسط حي يكتظ بالقصور والفلل الراقية.

وبين "الرشيد" أن العقار الثاني هي أرض "ريع بخش" التي تقع قرب شارع أجياد العام الموصل للحرم وتقدر مساحتها 1,157 متراً مربعاً، في منطقة الفنادق وإسكان الحجاج والمعتمرين، مبيناً أن الأرض تحمل تصريحاً لبناء مجمع سكني من عشرة أدوار بأحد الأحياء الهادئة القريبة من الحرم المكي.

وأشار عبدالعزيز الرشيد إلى أن العقار الثالث هو أرض المعابدة التي تقدر مساحتها الإجمالية بـ 2,368.49 متر مربع والمستخدمة لغرض السكني والتجاري، مشيراً إلى أن من مميزات الأرض أنها تقع بداية شارع ريع ذاخر التجاري المتصل بطريق المسجد الحرام المؤدي للحرم المكي ويقع عليه مجموعة من الفنادق من فئة الخمس نجوم، ويصل طريق ذاخر بطريق الملك فيصل المؤدي لشرق مكة المكرّمة ومدينة الطائف.

ولفت إلى أن ما يميز عقارات الشيخ صالح عبدالعزيز الراجحي -رحمه الله- التنوع والتفرد في مواقعها واستثماراتها، حيث المشاريع ذات العوائد الاستثمارية المجدية والأراضي ذات الاستخدامات المتعددة في أميز المواقع وأشهرها.

ودعا الرشيد في ختام -تصريحه- المستثمرين الراغبين في الدخول في المزايدة والمزاد الاطلاع على كراسة شروط الدخول للمزاد والمزايدة عبر منصات الشركة الرقمية وحساباتها بالتواصل الاجتماعي، أو بالاتصال على الرقم الموحد 920001019، مؤكداً أن توقيع كراسة المزايدة قبل انعقاده شرط أساسي للمشاركة فيه.

جدير بالذكر أن شركة "إتقان العقارية" نجحت في تسويق عدد من المزادات العقارية المتميزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، كما تحظى بثقة كبار مجالس التصفية لتركات عدد من رجال الأعمال البارزين بالمملكة، ومنها مجلس تصفية تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي التي نفذت له عدداً من المزادات التي بلغت 14 مزاداً.