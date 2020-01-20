شرطة مكة المكرمة تضبط 113 مخالفًا للذوق العام خلال أسبوعين

112 رجلاً وامرأة واحدة.. وتم إيقاع العقوبات المقررة بحقهم

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية مهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام، فقد جرى خلال الأسبوعَيْن الماضيَيْن من تاريخ 1441/ 5/ 10 هـ حتى تاريخ 1441/ 5/ 24 هـ ضبط "113" مخالفًا، منهم "112" رجلاً، وامرأة واحدة.

وكشف "الغامدي" عن أن المخالفات شملت إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم، أو تصوير الوقائع الميدانية. مشيرًا إلى أنه تم إيقاع العقوبات المقررة بحقهم.

وكانت الجهات المختصة قد أعلنت في وقت سابق تصنيف مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام، وقيمة العقوبات المترتبة عليها.

وجاءت المخالفات المنصوص عليها في لائحة الذوق العام على النحو الآتي: "التصرفات الخادشة للحياء، ورفع صوت الموسيقى في الأحياء وتشغيلها وقت الأذان والإقامة، وترك مخلفات الحيوانات الأليفة، والبصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة، وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن والمعاقين، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة، وارتداء اللباس غير اللائق بحسب طبيعة المكان، أو ملابس تحمل عبارات أو صورًا خادشة أو مثيرة للعنصرية أو الممنوعات والمحرمات، ويشمل ذلك وضع العبارات على وسائل النقل، كذلك الكتابة على الجدران أو ما في حكمها، ووضع الملصقات والمنشورات في الأماكن العامة دون ترخيص، وإشعال النار في غير المكان المسموح، وتخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة، واستخدام الإضاءة المؤذية كالليزر، أو تصوير الأشخاص دون الاستئذان منهم، أو تصوير الحوادث الجنائية والمرورية أو العرضية دون الحصول على إذن".