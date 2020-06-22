استعاد عافيته بعد الإصابة .. " المقهوي" يعود للتدريبات الجماعية

استعاد لاعب الأهلي حسين المقهوي عافيته ، بعد الإصابة التي لحقت به، قبل فترة التوقف في الأربطة الخلفية للركبة.

وقال الجهاز الطبي بالنادي الأهلي إنه بإمكان المقهوي العودة الآن للتدريبات الجماعية بصورة طبيعية، بعد أن أنهى اللاعب فترة العلاج بنجاح مستغلاً فترة توقف الأنشطة والمنافسات الرياضية خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن تبدأ تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي الأسبوع المقبل، استعدادًا لخوض منافسات ما تبقى من المسابقات الرياضية، وأبرزها عودة الدوري في الرابع من أغسطس المقبل .