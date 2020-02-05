"العمل": لم يصدر أي قرار عن الوزارة فيما يخص إلغاء الكفالة للوافدين

أكدت أن جميع القرارات تتم بالشراكة مع مختلف الجهات وتعلَن رسميًّا

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه لم يصدر عنها أي قرار فيما يخص إلغاء الكفالة للوافدين، مشيرة إلى أن جميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات، وتعلَن رسميًّا.

وقالت في بيان لها: إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء الكفالة للوافدين، توضح الوزارة أنه لم يصدر عنها أي تصريح حول ذلك.

كما أوضحت الوزارة أنها تتشارك في قراراتها التي تمس سوق العمل مع مختلف الجهات الحكومية وقطاع الأعمال؛ ويتم إعلانها رسميًّا. داعية إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.