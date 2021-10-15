"نيوكاسل" يؤكد أن "بروس" سيقود الفريق ضد "توتنهام"

"ستيفيلي" تزيد الغموض حول مصير المدرب

أكد نادي نيوكاسل الإنجليزي أن مدربه ستيف بروس سيقود الفريق في مباراته ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم الأحد، وذلك في أول لقاء رسمي للنادي منذ انتقال ملكيته إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي.



وكانت تقارير قد أشارت إلى إمكانية إقالة بروس، الذي سيخوض مباراته رقم ألف منذ بداية مسيرته التدريبية، من منصبه عطفًا على النتائج المخيبة التي يحققها الفريق من جهة، ومن أجل التعاقد مع مدرب يملك سمعة كبيرة.



وبمناسبة مباراته رقم 1000 مديرًا فنيًّا قال ستيف بروس في حديث مع وسائل الإعلام اليوم: "الأمر لا يتعلق بي؛ يتعلق بالمضي قُدمًا للفريق. والأهم من ذلك الحصول على نتيجة يوم الأحد. هناك أوقات هذا الموسم أعتقد أننا لعبنا فيها بشكل جيد للغاية. نحن بحاجة إلى الفوز لنتقدم في جدول الترتيب".



بيد أن مديرة النادي الجديدة أماندا ستيفيلي أكدت أن لا قرار حول مصير المدرب في الوقت الحالي، وقالت: "عشنا أسبوعًا راجعنا فيه أعمال النادي، والتعرف على الأشخاص الذين يعملون هنا، ومن الضروري أن نتحلى بالصبر، وكيفية مقاربة الأمور".



وأضافت: "التغييرات لا تحصل بين ليلة وضحاها، ويتعيَّن علينا أن نتبع خطة استراتيجية بطريقة مدروسة".



وتابعت: "التقينا بروس واللاعبين الاثنين، ومنحناهم الوقت الكافي هذا الأسبوع للتحضير لمباراة في غاية الأهمية الأحد".



وختمت بالقول: "إذا قمنا بأي تغيير للجهاز الفني سيكون بروس أول العارفين، لكن الآن نريد أن نتمنى له حظًّا سعيدًا لمباراته الألف مدربًا، وسنكون خلف الفريق لمؤازرته الأحد".



ويحتل نيوكاسل المركز قبل الأخير في الدوري الإنجليزي، ولم يحقق أي فوز حتى الآن منذ مطلع الموسم الحالي في 7 مباريات.



وكشفت تقارير عن أسماء بعض المدربين المرشحين للتدريب في المستقبل، أمثال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، وفرانك لامبارد مدرب تشيلسي السابق، والسويسري لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند الألماني السابق، والإسباني أوناي إيمري مدرب فياريال الحالي.