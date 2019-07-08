جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة مواطن بأحد مساجد محايل

باشرتها الشرطة ونقلت لثلاجة المستشفى ... و"سبق" تتابع القضية وتراقب

عثرت السلطات الأمنية بمحافظة محايل على جثة شخص بأحد المساجد الواقعة على طريق محايل الشعبين وكانت في حالة تعفن.

وقامت الجهات المختصة بنقلها بوساطة سيارة نقل الموتى إلى مستشفى محايل العام وأدخلت الثلاجة حيث عاينها الطبيب الشرعي في إجراء يهدف إلى تحديد أسباب الوفاة.

يأتي هذا في الوقت الذي كثفت فيه الشرطة عمليات البحث والتحري لمعرفة سبب الوفاة والتعرف على اسم المتوفى الذي تشير المعلومات الأولية التي حصلت عليها "سبق" إلى أنه سعودي الجنسية.



هذا وسنوافيكم بالتفاصيل حال توافرها.