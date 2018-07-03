أسعار النفط ترتفع ومزيج برنت يصل إلى 77.71 دولاراً للبرميل

قفزت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء؛ حيث ارتفع خام القياس العالمي برنت 41 سنتاً أو 0.5% عن آخر إغلاق؛ ليصل إلى 77.71 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 02:17 بتوقيت جرينتش؛ وفق "رويترز".
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتاً أو 0.8% مسجلاً 74.51 دولاراً للبرميل.
زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتاً مسجلاً 74.51
قفزت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء؛ حيث ارتفع خام القياس العالمي برنت 41 سنتاً أو 0.5% عن آخر إغلاق؛ ليصل إلى 77.71 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 02:17 بتوقيت جرينتش؛ وفق "رويترز".
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتاً أو 0.8% مسجلاً 74.51 دولاراً للبرميل.