أسعار النفط ترتفع ومزيج برنت يصل إلى 77.71 دولاراً للبرميل

زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتاً مسجلاً 74.51

قفزت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء؛ حيث ارتفع خام القياس العالمي برنت 41 سنتاً أو 0.5% عن آخر إغلاق؛ ليصل إلى 77.71 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 02:17 بتوقيت جرينتش؛ وفق "رويترز".

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتاً أو 0.8% مسجلاً 74.51 دولاراً للبرميل.