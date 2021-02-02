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الحالة على معظم المناطق والسحب تتشكّل على أجزاءٍ من المدينة والقصيم

زخات و"مترنحة".. "المسند": استقرار جوي وحرارة ترتفع حتى هذا الموعد

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ حالة استقرار جوي في معظم المناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "قد تتشكّل بعض السحب المصحوبة بزخات مطرية على أجزاءٍ من منطقة #المدينة وغربي #حائل #القصيم".

وأضاف: "الرياح بصفة عامة جنوبية مترنحة (جنوبية غربية وجنوبية شرقية) في الوسط والغرب والشمال؛ ما يرفع من درجة الحرارة التدريجي حتى يوم الخميس في الشمال، وحتى يوم الجمعة في الوسط".