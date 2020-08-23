وزير الموارد البشرية يعلن: توطين المِهَن الهندسية وحد أدنى لأجورها

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، عن إصداره قرارًا بتوطين المهن الهندسية، ووضع لها حدًّا أدنى للأجور.

وقال: يأتي ذلك امتدادًا لمساعي الوزارة في تمكين الخريجين والخريجات من أصحاب المؤهلات النوعية للحصول على فرص وظيفية لائقة، وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.