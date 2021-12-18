المغرب تسجل 230 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 952628.

وأشارت وزارة الصحة المغربية، إلى أنها سجلت اليوم 4 حالات وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14808؛ فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 936348.

0

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443 06:40 PM

خلال الساعات الـ24 الماضية

المغرب تسجل 230 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 106

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 952628.

وأشارت وزارة الصحة المغربية، إلى أنها سجلت اليوم 4 حالات وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14808؛ فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 936348.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021