المغرب تسجل 230 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 952628.
وأشارت وزارة الصحة المغربية، إلى أنها سجلت اليوم 4 حالات وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14808؛ فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 936348.
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 952628.
وأشارت وزارة الصحة المغربية، إلى أنها سجلت اليوم 4 حالات وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14808؛ فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 936348.