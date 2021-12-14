شاهد.. انحدار "شيول" بسرعة هائلة بطريق منحدرة.. فماذا حدث للسائق؟!

الحادث تسبب ببعض الأضرار للمركبة فيما باشرت الجهات المختصة الموقع

نجا سائق "شيول" في محافظة دومة الجندل بأعجوبة من جراء تعطل مكابح الشيول الذي كان يقوده في طريق منحدرة غرب المحافظة، تسبب العطل في انحداره بسرعة هائلة حتى استقر مصطدمًا في مركبة متوقفة نهاية الطريق.

وتسبب الحادث ببعض الأضرار للمركبة التي استقر بها، فيما باشرت الجهات المختصة الموقع الذي وقع فيه الحادث.