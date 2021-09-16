"حزب الله" يدخل الوقود الإيراني إلى لبنان عبر سوريا

20 شاحنة عبرت الحدود شمال شرق البلاد

بدأت ميليشيا حزب الله اللبنانية إدخال الوقود الإيراني إلى لبنان عبر سوريا، اليوم (الخميس)، في خطوة تعتبر الميليشيا أنها تهدف إلى تخفيف أزمة طاقة خانقة، لكن معارضيها يؤكدون أنها تعرض البلاد لخطر العقوبات الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لـ"حزب الله"، أن نحو 20 شاحنة تحمل زيت وقود إيرانيًا دخلت لبنان.

ودخلت الشاحنات من شمال شرق البلاد قرب قرية العين، وفقاً لـ"رويترز".

ورست السفينة الإيرانية التي تحمل الوقود في سوريا الأحد الماضي.