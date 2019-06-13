أسعار النفط ترتفع ومزيج برنت يصل إلى 61.97 دولار للبرميل

زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.7 بالمائة

صعدت أسعار النفط اليوم الخميس، وبحلول الساعة 06:46 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين أو 3.3 بالمائة إلى 61.97 دولار للبرميل.

ووفق "رويترز"، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار أو 2.7 بالمائة إلى 52.55 دولار للبرميل.