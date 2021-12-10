"صحيفة أرجنتينية": "ريفر بليت" يطلب عودة "بيتي مارتينيز" محترف "النصر"

توقعات برفض التخلي عنه

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية أن إدارة نادي ريفر بليت الأرجنتيني ستتواصل مع أربعة من لاعبيها محسوبين عليها، يلعبون في أندية خارجية؛ للعودة من جديد للعملاق الأرجنتيني.



وقالت صحيفة "tntsports" الأرجنتينية إن من بين هؤلاء اللاعبين بيتي مارتينيز محترف النصر، وذلك بتوصية من مدرب الفريق مارسيلو جالاردو.



ومن المتوقع أن ترفض إدارة النصر أية محاولات للتخلي عن صانع الألعاب الذي تحمَّلت الإدارة غيابه بسبب الإصابة لاقتناعها بمستواه.



وخطف فريق الطائي انتصارًا ثمينًا من أمام ضيفه النصر بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي أُقيم اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل.