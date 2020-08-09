الجيش اللبناني: تراجع آمال العثور على ناجين من انفجار بيروت

مصير 11 مفقوداً بات مجهولاً

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم (الأحد)، أن الآمال تراجعت بالعثور على ناجين من حادث الانفجار المروع الذي شهده مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، بحسب ما نقلت "رويترز" عن قناة تلفزيون الجديد.

وذكرت وزارة الصحة أمس أن 21 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين عقب الانفجار الذي دمر أجزاء من المدينة وأودى بحياة 158 شخصًا على الأقل وأصاب نحو ستة آلاف آخرين.

انفجار بيروت

0

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441 06:48 PM

مصير 11 مفقوداً بات مجهولاً

الجيش اللبناني: تراجع آمال العثور على ناجين من انفجار بيروت

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 2,611

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم (الأحد)، أن الآمال تراجعت بالعثور على ناجين من حادث الانفجار المروع الذي شهده مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، بحسب ما نقلت "رويترز" عن قناة تلفزيون الجديد.

وذكرت وزارة الصحة أمس أن 21 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين عقب الانفجار الذي دمر أجزاء من المدينة وأودى بحياة 158 شخصًا على الأقل وأصاب نحو ستة آلاف آخرين.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

انفجار بيروت

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020