"الأرصاد": حالة رياح وأتربة مُثارة على "القنفذة والليث وجدة ورابغ"

قالت: تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.. تشمل الأجزاء الساحلية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة تُثير الأتربة على محافظات القنفذة والليث وجدة ورابغ، تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

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08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441 11:26 AM

قالت: تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.. تشمل الأجزاء الساحلية

"الأرصاد": حالة رياح وأتربة مُثارة على "القنفذة والليث وجدة ورابغ"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة تُثير الأتربة على محافظات القنفذة والليث وجدة ورابغ، تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

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