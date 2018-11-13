دراسة تكشف: 52% من السعوديين لا يراجعون المنتجات و34% يصدقون الإعلانات

أكدت تدني المعرفة الغذائية.. و"الحازمي": الكويت طلبت المساعدة لمراقبة سلوك المستهلك

كشفت دراسة صادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء في مؤتمرها الثاني أن مستوى المعرفة الغذائية لدى المستهلكين في المملكة منخفض بصورة عامة.

ونفذت الإدارة التنفيذية للأبحاث والدراسات بحثاً لمعرفة سلوك المستهلك عند الشراء في منافذ البيع وقياس مستوى وعي لدى المستهلك السعودي من خلال عدة أسئلة تتمحور حول معرفته ببعض المصطلحات الغذائية والمصطلحات المستخدمة في البطاقة الغذائية، وما إذا كان المستهلك يعتمد في اختيار المنتج الغذائي على المعلومات الغذائية أو غيرها، وهل العبارات الدعائية الترويجية تؤثر على قرار المستهلك الشرائي أم لا؟

وأوضحت الدراسة التي أعدّها الدكتور ناصر بن دهيم، ولولو المطيري، أن مستوى المعرفة الغذائية لدى المستهلكين منخفض، وأن 36.2% فقط من الذين شاركوا في الدراسة -عددهم 12.675 مشتركاً من جميع مناطق المملكة- يعرفون المعنى الصحيح للكربوهيدرات، و43.8% يعرفون المعنى الصحيح للبروتين، و39.7% فقط قاموا بتعريف الحصة الغذائية والسعرات الحرارية بطريقة صحيحة.

وأكدت أن 56.4% من المستهلكين يصدقون العبارات الموضوعة على المنتجات الغذائية حول الفوائد الغذائية الناتجة عن شراء أو استهلاك المنتج، و34.7% يصدقون العبارات الغذائية المعلنة في وسائل الإعلام المختلفة عن الفوائد الغذائية تجاه شراء أو استهلاك منتج غذائي محدد، و56.2% يعتقدون أن مقدار السعرات الحرارية المكتوبة على العبوة الواحدة تعني أن العبوة بأكملها تحتوي على هذا المقدار.

وبيّنت الدراسة أن أكثر من نصف المستهلكين المشاركين (52.2%) لم يراجعوا المنتج، ولم ينظروا إلى أي من المعلومات الغذائية الموضوعة على المنتج قبل شرائه، واتضح من سلوك المستهلكين الذين قاموا بمراجعة المنتج عند الشراء أن 13.9% منهم يراجعون القيم الغذائية، و24.5% يراجعون تاريخ الإنتاج، و31.8% يراجعون تاريخ انتهاء الصلاحية، و7.3% يراجعون بلد المنشأ، و3.6% يراجعون الحصة اليومية، و4.3% يراجعون ما إذا كان المنتج يحتوي على أحد العناصر المسببة للحساسية، و10.4% يراجعون مكونات المنتج.

وأكد الباحثون أن السلوك الغذائي الصحي يعد أحد أهم الخطوات لاتباع نظام غذائي صحي سليم، وكون الخطوة الأولى لاستهلاك المواد الغذائية تبدأ عند الشراء، فمن المهم توعية المجتمع بأهمية الاختيار الصحيح للمنتج وفقاً لحاجة الجسم. لذلك تسعى الهيئة إلى دعم رؤية المملكة 2030 فيما يخدم الصحة العامة والسلوك الصحي.

إلى ذلك أفادت مدير إدارة دعم العمليات البحثية مرام الحازمي، أن نظام مراقبة سلوك المستهلك حدد المشكلات السلوكية والمعرفية بدقة لدى المجتمع السعودي، وسيساعد في تحديد اتجاه الحملات التوعوية الغذائية في المملكة ومعرفة تأثيرها.

وأوضحت أن بعض الدول، مثل دولة الكويت الشقيقة، قد تواصلوا مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، ممثلةً في الإدارة التنفيذية للأبحاث والدراسات؛ بشأن المساعدة في تطوير نظام مراقبة سلوك المستهلك في دولة الكويت.