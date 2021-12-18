رئيس "ملاك مزارع أمريكا الشمالية" يشارك في مهرجان الإبل

الأولى في فئة المغاتير بالنسبة له

شارك رئيس جمعية ملاك مزارع أمريكا الشمالية، أرون سكوت ويندل، في الشوط الدولي المفتوح، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، بالفردية (شارلوت).

وقال مالك نخبة الهايلات، وكيل "أرون"، عبدالله بن عودة: إن مشاركة رئيس ملاك أمريكا الشمالية، هي الأولى في فئة المغاتير بالنسبة له؛ مشيرًا إلى أنها جاءت نتيجة اهتمامه الكبير بالإبل.

وأضاف وكيل "أرون": "بعد استحداث شوط دولي مفتوح؛ قرر أرون شراء فردية في لون الحمر، وخوض المنافسات بها، والحضور إلى المملكة ومشاهدة المنافسة عن قرب؛ لكن الحظ لم يحالفه بسبب الحجوزات".

وتابع: "نتطلع إلى المشاركة سنويًّا في المهرجان الذي أصبح محط أنظار العالم في مجال الإبل والاستثمار فيها".

وشهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، اليوم السبت، منافسات الشوط الدولي المفتوح، المستحدث في النسخة الحالية، بمشاركة أمريكييْن وفرنسي ومكسيكي.